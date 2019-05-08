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«Челси» обжалует решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков в CAS

«Челси» обжалует решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков в CAS
Футбол / Англия

«Челси» не доволен решением ФИФА частично удовлетворить апелляцию клуба, поданную на решение дисциплинарного комитета ФИФА о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна. Клуб планирует обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную „Челси“ против решения дисциплинарного комитета организации. Тем не менее клуб разочарован, что запрет на трансферы в течение двух ближайших трансферных окон не был отменён.

«Челси» категорически опровергает выводы апелляционного комитета ФИФА. Клуб действовал согласно соответствующим правилам и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде», — говорится в заявлении пресс-службы «Челси».

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