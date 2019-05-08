Агент Бэйла: Гарет хочет остаться в «Реале», но не уверен, что этого хочет Зидан

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

«Бэйл хочет остаться. Но я не уверен, что Зидан хочет этого. Тем не менее на сегодняшний день Гарет всё ещё хочет остаться. У него есть контракт до 2022 года. Он был и является, по моему мнению, одним из трёх или четырёх лучших игроков в мире. Это игра мнений, и Зидан так не считает. Это его мнение, он имеет право на это, я не буду его критиковать», — приводит слова Барнетта AS.

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 46 матчей за «Реал», 14 забитых мячей и 6 результативных передач. В «Королевский клуб» он перешёл летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 101 млн.