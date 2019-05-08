«ПСЖ» опроверг информацию о стычке между Неймаром и Дракслером

«Пари Сен-Жермен» опроверг информацию о конфликте между полузащитником Юлианом Дракслером и нападающим Неймаром. Ранее новость о стычке игроков парижского клуба в раздевалке опубликовало издание Le Parisien.



«Забавная игра со стороны Le Parisien — представлять Неймара, звезду мирового футбола как игрока, который борется со своими товарищами по команде в раздевалке. Как можно придумывать такие вещи? Вы были в раздевалке? Неймар равно «ПСЖ», — говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» парижского клуба.



Ранее издание сообщило, что Дракслер раскритиковал Неймара за излишнее увлечение индивидуальной игрой. В ответ бразилец закричал на оппонента: «Кто ты такой, чтобы так разговаривать со мной? Ты ничего не делаешь, отдаёшь передачи только назад!» Потасовку удалось предотвратить благодаря вмешательству спортивного директора Антеро Энрике и главного тренера Томаса Тухеля.

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке