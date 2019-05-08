«Бавария» сыграет с «Кайзерслаутерном», чтобы помочь клубу получить лицензию

«Бавария» проведёт товарищеский матч с «Кайзерслаутерном», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Встреча состоится 27 мая на стадионе «Фритц Вальтер» и начнётся в 19:30 мск.



Таким образом «Бавария» хочет помочь «Кайзерслаутерну» сохранить лицензию на участие в третьем дивизионе в следующем сезоне. Вся прибыль от игры пойдёт на счёт «Кайзерслаутерна».



«Кайзерслаутерн» — один из старейших клубов Германии, команда с богатыми традициями. На протяжении многих лет между «Баварией» и «Кайзерслаутерном» разгорались жаркие дуэли. Футбол живёт не только за счёт эмоций и соревновательного духа, но и за счёт солидарности. Поэтому мы с удовольствием окажем помощь и будем надеяться, что «Кайзерслаутерн» в ближайшем будущем вернётся в Бундеслигу», — отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.