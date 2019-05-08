Лофтус-Чик: у меня нет никаких причин покидать «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик отметил, что не видит причин, которые заставили бы его задуматься о смене команды.



«Я ничего не знаю о новом контракте с клубом, позволил агенту разобраться с этими вещами. Сейчас я не думаю об этом. Мне важно сосредоточиться на игре команды в данный момент. Сейчас всё хорошо, и у меня нет никаких причин покидать „Челси“.



Если мне повысят зарплату, будет здорово. Хорошо, что в команде я чувствую себя важным игроком и помогаю добиваться побед. Думаю, раньше я не испытывал подобного», — приводит слова Лофтус-Чика Sky Sports.

Лофтус-Чик выступает в составе «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне английский игрок принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.