Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА представил клубам проект новой Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

УЕФА представил клубам проект новой Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд
Футбол / Лига чемпионов

В среду, 8 мая, УЕФА представил европейским клубам проект новой Лиги чемпионов. Об этом сообщает AFP.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций планирует реорганизовать схему проведения турнира к 2024 году. УЕФА предлагает разбивать команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество матчей. При этом организация откажется от идеи проведения матчей ЛЧ по выходным дням, против чего выступали национальные лиги. Новая схема окажется более благосклонной к грандам европейского футбола. Она предполагает предоставление мест в следующем розыгрыше турнира для команд, которые займут первые 5 мест в каждой из групп.

Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя представленный проект, сказал: «Пока не принято никакого решения, это всего лишь идеи и мнения».

Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент