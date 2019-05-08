«Аякс» — «Тоттенхэм»: Вертонген, Сон и де Йонг сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы амстердамского «Аякса» и «Тоттенхэм Хотспур» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 8 мая, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес, Тальяфико.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Сиссоко, Роуз, Эриксен, Алли, Моура, Сон.



Напомним, первая встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 1:0. Ранее в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль», одолевший «Барселону» (0:3, 4:0).



Трансляция финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в Москве на самом большом проекционном экране в мире. Атмосфера стадиона и колорит от болельщиков, звёзд футбола и звёздных комментаторов. Открыта бронь на Лигу Европы, Лигу чемпионов и оба финала.