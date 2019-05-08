Кариус: это «Энфилд», очень рад за клуб и болельщиков

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов над «Барселоной» (4:0).

«Это „Энфилд“! Очень рад за клуб и болельщиков», — написал 25-летний вратарь в своём "твиттере".

Кариус выступает за «Бешикташ» на правах аренды. В нынешнем сезоне на клубном уровне на его счету 32 сыгранных матча и 44 пропущенных мяча. Права на немецкого вратаря принадлежат «Ливерпулю». По истечении срока аренды летом 2020 года «Бешикташ» будет иметь право выкупа контракта футболиста. В «Ливерпуль» Кариус перешёл летом 2016 года из «Майнца». Его трансфер обошёлся мерсисайдскому клубу в € 6,2 млн. Контракт игрока с красными рассчитан до лета 2021 года.