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Сарри: Канте придётся пропустить пару недель из-за повреждения

Сарри: Канте придётся пропустить пару недель из-за повреждения
Футбол / Лига Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» рассказал о состоянии полузащитника лондонцев Н’Голо Канте.

Напомним, Канте получил травму матче 37-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:0). Полузащитник покинул поле уже на 10-й минуте встречи.

«У Канте проблемы с коленом. Это не очень серьёзно, но ему придётся пару недель отдохнуть. Мы можем постараться восстановить его к финалу Лиги Европы, если пробьёмся туда», — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Челси», который состоялся в Германии, завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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