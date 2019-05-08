Сарри: Канте придётся пропустить пару недель из-за повреждения

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» рассказал о состоянии полузащитника лондонцев Н’Голо Канте.



Напомним, Канте получил травму матче 37-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:0). Полузащитник покинул поле уже на 10-й минуте встречи.



«У Канте проблемы с коленом. Это не очень серьёзно, но ему придётся пару недель отдохнуть. Мы можем постараться восстановить его к финалу Лиги Европы, если пробьёмся туда», — приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».



Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Челси», который состоялся в Германии, завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.