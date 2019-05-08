Де Лигт открыл счёт в матче «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Аякс» открыл счёт в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

На 5-й минуте встречи ворота Уго Льориса ударом головой после подачи углового поразил защитник амстердамского клуба Матейс де Лигт. Результативную передачу в актив записал нападающий хозяев Лассе Шоне.

Матч проходит в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ему помогают Марк Борш и Штефан Лупп. Роль резервного арбитра исполняет Дениз Айтекин.

Первый матч между командами, который проходил 30 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса».

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Ливерпулем».