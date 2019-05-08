«Аякс» забил второй мяч в ворота «Тоттенхэм Хотспур» в матче Лиги чемпионов

«Аякс» удвоил преимущество в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

На 36-й минуте встречи полузащитник амстердамского клуба Хаким Зиеш ворвался в штрафную «шпор» с левого фланга и пробил в дальний угол ворот Уго Льориса. Результативную передачу на марокканца отдал Душан Тадич.

Матч проходит в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ему помогают Марк Борш и Штефан Лупп. Роль резервного арбитра исполняет Дениз Айтекин.



Первый матч между командами, который проходил 30 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса».



В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Ливерпулем».