Реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу» будет завершена в августе 2022 года

Сегодня, 8 мая, на совете директоров мадридского «Реала» было решено возложить обязанности по реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» на испанскую строительную компанию FCC Construction, сообщает официальный сайт мадридского клуба.



Полное переоборудование спортивной арены займёт 39 месяцев и будет завершено в августе 2022 года. Кроме того, будет выделено ещё четыре месяца на улучшение внешнего вида стадиона. В сообщении пресс-службы «Реала» подчёркивается, что выбранная компания показала высокий технический уровень и предложила конкурентные экономические условия.



Контракт к компанией был согласован 12 апреля текущего года. Работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу» начнутся в ближайшее время.