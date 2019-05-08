Известный агент Мино Райола отстранён от футбольной деятельности на три месяца, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, решение об отстранении агента приняла Федерация футбола Италии. Причина назначения такого наказания не уточняется. Отмечается, что двоюродный брат Райолы Винченцо отстранён на два месяца. Массимо Диана, адвокат Мино и Винченцо, намерен в ближайшее время обратится итальянскую организацию за разъяснением причин отстранения специалистов. Согласно условиям отстранения Мино и Винченцо не смогут участвовать в переговорах с итальянскими клубами до 9 августа текущего года.



Мино Райола является одним из самых известных футбольных агентов. Среди его клиентов значатся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «Марселя» Марио Балотелли.

Райола склоняется к переходу де Лигта в «МЮ», «Ювентус» или «Баварию»