Моура сделал дубль и сравнял счёт в матче с «Аяксом»

«Тоттенхэм Хотспур» забил второй гол в ворота «Аякса» и сравнял счёт в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

На 59-й минуте встречи дубль сделал полузащитник «шпор» Лукас Моура. Бразилец подобрал мяч в штрафной площади хозяев и пробил в левый угол ворот соперника.

Матч проходит в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ему помогают Марк Борш и Штефан Лупп. Роль резервного арбитра исполняет Дениз Айтекин.



Первый матч между командами, который проходил 30 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса».



В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Ливерпулем», который по сумме двух матчей обыграл «Барселону» (0:3, 4:0).