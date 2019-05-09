Шакира: спасибо «Барселоне»

Известная колумбийская исполнительница Шакира поддержала игроков «Барселоны» после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:4).

«Спасибо „Барсе“ за то, что она подарила нам столько радости в этом впечатляющем сезоне. Спасибо, потому что мы также растём с поражениями. Спасибо за то, что научила нас тому, что лучшие моменты не могут быть стерты, когда мы терпим неудачу. Спасибо, что напомнила нам, что мы только люди и что мы должны ценить успех в разгар неудачи. Спасибо, что дала нам возможность повзрослеть как фанатам. Спасибо за то, что сделала нас щедрыми и правильными. Спасибо за то, что все отдавались в каждой игре. Спасибо, что позволила нам мечтать о прикосновении к небу, всегда оставаясь ногами на земле. Благодарю „Барсу“, тренеров и персонал, что остаётесь „больше, чем клубом“.

Партнёры, дети игроков и их семьи сегодня хотят всех заверить, что вы готовы взять реванш, потому что футбол всегда предоставляет такой шанс. В этот серый день почувствуйте наше объятие… И прежде всего… Спасибо", — написала Шакира в своём «инстаграме».

Фото доступно в "инстаграме" Шакиры.