Почеттино: возглавить «Реал» — мечта любого тренера, но я должен был отказаться

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал, почему он решил отказаться от предложения возглавить мадридский «Реал» прошлым летом.



«Каково отклонять предложение такого клуба, как „Реал“? Ситуация была сложной. На карту была поставлена мечта каждого тренера — возглавить один из самых больших клубов, который только существует. Но ты должен сказать „нет“.



Это потрясающе, это рождает конфликт, потому что если тренер хочет уйти, он уходит. Но я только что подписал новый контракт с „Тоттенхэмом“. Я чувствовал, что ничего не могу сделать. Президент клуба отказался отпускать меня, и если меня попросят разорвать контракт с „Тоттенхэмом“, я не смогу это сделать. Если президент верит в меня, я ничего не боюсь. Разве это хорошо — нанимать тренера, который нарушает свои обязательства?» — приводит слова Почеттино El Pais.

Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае выигрыша Лиги чемпионов