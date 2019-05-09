Видео: слёзы Почеттино и ликование игроков «Тоттенхэма» после матча с «Аяксом»

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» в гостях обыграл «Аякс» со счётом 3:2.

Хет-трик в игре сделал полузащитник «шпор» Лукас Моура. Победный гол, который и вывел лондонцев в финал турнира, бразилец забил на 90+6-й минуте. После матча футболисты гостевой команды, тренерский штаб команды во главе с Маурисио Почеттино и персонал клуба не скрывали своих эмоций от выхода в финал турнира.

Видео доступно в "твиттере" BT Sport.

В финале турнира, который состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Ливерпулем», который в своём полуфинале оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0). Для «шпор» это будет первое участие в финальном матче ЛЧ.

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