Роуз: перед игрой Почеттино напомнил о камбэке «Ливерпуля»

Защитник «Тоттенэм Хотспур» Дэнни Роуз прокомментировал победу над «Аяксом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы смотрели игру „Ливерпуля“ прошлым вечером. Они доказали, что ничего не решено, пока не прозвучал финальный свисток. Мы были разочарованы результатом первого матча и своей игрой в дебюте. Этим вечером мы начали матч таким же образом. Но после перерыва мы вернулись.

В отеле перед матчем Почеттино напомнил о камбэке «Ливерпуля». Он допускал наше поражение, но хотел, чтобы мы сыграли правильно. Нам повезло, что прошли дальше. Теперь с нетерпением ждём финала Лиги чемпионов", — цитирует Роуза BBC.

В первом матче в Лондоне «Аякс» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0. В другом полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0).