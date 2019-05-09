Гениальный хет-трик Моуры, Почеттино в экстазе и слёзы «Аякса». Яркие фото матча

8 мая в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» одержал победу «Аяксом» и вышел в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей встречи.

Первый гол в матче был забит уже на 5-й минуте. Автором результативного удара стал Матейс де Лигт. На 35-й минуте преимущество хозяев закрепил Хаким Зиеш. При счёте 2:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв. Второй тайм лучше начали гости. На 55-й минуте Лукас Моура один мяч отыграл, а ещё через 4 минуты он же сравнял счёт. Победу гостям принёс гол того же Моуры на 90+6-й минуте.



Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса».

Лучшие кадры с матча «Аякс» — «Тоттенхэм» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Амстердаме.