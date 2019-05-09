Ван Гал: выход Льоренте после перерыва имел определяющее значение в матче

Бывший главный тренер «Аякса» Луи ван Гал поделился мнением об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3). Напомним, «шпоры» вышли в финал турнира, где встретятся с «Ливерпулем», ранее одолевшим «Барселону» (0:3, 4:0).



«Выход Фернандо Льоренте после перерыва имел определяющее значение в этом матче. Де Лигт и Блинд были скованы, находились под давлением „Тоттенхэма“. Защита „Аякса“ не могла ничего предпринять.



Это поражение было совершенно ненужным. В перерыве, при счёте 2:0 никто не ожидал таких резких изменений. Во втором тайме „Тоттенхэм“ всё больше рисковал, нападающие действовали очень рискованно. „Аякс“ допустил несколько ошибок во второй части встречи», — приводит слова ван Гала BBC.

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