«Тоттенхэм» показал свою раздевалку после победы над «Аяксом»

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Хет-трик в игре сделал полузащитник «шпор» Лукас Моура. Победный гол, который и вывел лондонцев в финал турнира, бразилец забил на 90+6-й минуте. По окончании игры пресс-служба «Тоттенхэма» представила видео из раздевалки команды.

Видео также доступно в официальном «твиттере» «Тоттенхэма».

В финале турнира, который состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Ливерпулем», который в своём полуфинале оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0). Для «шпор» это будет первое участие в финальном матче ЛЧ.