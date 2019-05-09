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Вейналдум и Моура – в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Вейналдум и Моура – в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе претендентов на награду оказались: игроки «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

Дубль Вейналдума и результативная передача Александер-Арнольда принесли «Ливерпулю» домашнюю победу над «Барселоной» (4:0), а хет-трик Моура и 84% точности передач Сиссоко позволили «Тоттенхэму» в гостях одолеть «Аякс» (3:2).

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Впервые с 2008 года в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды
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