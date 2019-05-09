Сарри: задача «Челси» — выйти в финал и выиграть Лигу Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Наша задача — выйти в финал и выиграть турнир. Мы чувствуем, что заслуживаем трофей, так что это очень важный матч. Надо играть, не обращая внимания на результат, это может быть опасно.

Знаю, что в полуфинале нам играть с сильным соперником и сильными футболистами, так что быть фаворитом в такой ситуации очень трудно. Нас ждёт сложный матч. Надо предстать в оптимальной форме. У «Айнтрахта» два очень сильных форварда — Йович и Ребич, так что надо быть осторожными.

Как мы видели по первому матчу, «Айнтрахт» очень динамичен, агрессивен в отборе, опасен в атаке. Особенно когда пользуется свободным пространством в контратаках», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Челси», который состоялся в Германии, завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.