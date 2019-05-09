Павлюченко: президента «Тоттенхэма» сравню с Галицким, он тоже живёт футболом

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко прокомментировал победу своей бывшей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).

«Я безумно рад за свой бывший клуб. «Тоттенхэм» добился своего, это команда, которая заслужила этот финал. Зная людей, которые стоят за лондонским клубом, я хочу сказать, что они достойны финала. В них мало верили, когда перед ним встал «Манчестер Сити».

Зная руководство «Тоттенхэма», я видел, как президент клуба Дэниел Леви болеет душой за свою команду и как много он отдаёт клубу. Его можно сравнить с нашим Сергеем Галицким, он тоже живёт футболом. Леви делал всё для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и «Тоттенхэму» исторический финал.

Команда Почеттино способна выиграть эту Лигу чемпионов. Я горд, что играл в лиге, которая является лучшей в мире. «Тоттенхэм» всегда останется в моей жизни. Футбол прекрасен, любите эту игру», — приводит слова Павлюченко Sport24.