«Барселона» на экстренном собрании определит судьбу Вальверде

После вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов руководства клуба проведёт экстренное собрание, сообщает ESPN. По информации издания, на нём будет решена судьба главного тренера Эрнесто Вальверде. При нём каталонцы два года подряд вылетают из плей-офф Лиги чемпионов, имея после первого матча преимущество в три мяча. Руководство не хотело бы торопиться, так как не знает, кто мог бы заменить специалиста.

Также будет поднят вопрос о продаже игроков, разочаровавших в текущем сезоне. В первую очередь речь идёт о полузащитнике Филиппе Коутиньо.

В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что чемпион Испании будет готов рассмотреть продажу футболиста за € 105 млн.