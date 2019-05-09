«Тоттенхэм» — пятая английская команда, пробившаяся в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хоттспур» на выезде обыграл «Аякс» (3:2) и вышел в финал турнира. Лондонцы пополнили список команд из Англии, достигавших финала главного клубного европейского соревнования. Ранее это удавалось «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпулю» и «Арсеналу». По этому показателю Англия обошла Испанию, став страной с наибольшим количеством финалистов в евротурнире.

Первый гол в матче был забит уже на 5-й минуте. Автором результативного удара стал Матайс де Лигт. На 35-й минуте преимущество хозяев закрепил Хаким Зиеш. При счёте 2:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв. Второй тайм лучше начали гости. На 55-й минуте Лукас Моура один мяч отыграл, а ещё через 4 минуты он же сравнял счёт. Победу гостям принёс гол того же Моуры на 90+6-й минуте.