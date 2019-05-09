Голевые пасы Швайнштайгера и Гайтана помогли «Чикаго» разгромить «Нью-Инглэнд»

В матче регулярного чемпионата MLS «Чикаго Файр» дома разгромил «Нью-Инглэнд Ревлюшн» — 5:0. Дубль оформил Неманья Николич, по голу на счету Николаса Гайтана (также результативная передача), Брандта Бронико и Пшемыслава Франковского. Голевым пасом отметился экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

В параллельном матче «Коламбус Крю» дома взял верх над «Лос-Анджелес Гэлакси» — 3:1. У хозяев отличились Гьяси Зарде, Федерико Игуаин и Эктор Хименес, у гостей – Дэниэл Стирс.

В ещё одной встрече действующий чемпион «Атланта Юнайтед» благодаря голам Эктора Вильяльбы и Юлиана Гресселя обыграл «Торонто» — 2:0.

В другом матче «Нью-Йорк Ред Буллз» дома уступил «Монреаль Импэкт» — 1:2. В составе хозяев отличился Аарон Лонг, у гостей – Закариа Диалло и Максимильяно Уррути.