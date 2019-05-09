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Голевые пасы Швайнштайгера и Гайтана помогли «Чикаго» разгромить «Нью-Инглэнд»

Голевые пасы Швайнштайгера и Гайтана помогли «Чикаго» разгромить «Нью-Инглэнд»
Футбол / Прочие турниры

В матче регулярного чемпионата MLS «Чикаго Файр» дома разгромил «Нью-Инглэнд Ревлюшн» — 5:0. Дубль оформил Неманья Николич, по голу на счету Николаса Гайтана (также результативная передача), Брандта Бронико и Пшемыслава Франковского. Голевым пасом отметился экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

В параллельном матче «Коламбус Крю» дома взял верх над «Лос-Анджелес Гэлакси» — 3:1. У хозяев отличились Гьяси Зарде, Федерико Игуаин и Эктор Хименес, у гостей – Дэниэл Стирс.

В ещё одной встрече действующий чемпион «Атланта Юнайтед» благодаря голам Эктора Вильяльбы и Юлиана Гресселя обыграл «Торонто» — 2:0.

В другом матче «Нью-Йорк Ред Буллз» дома уступил «Монреаль Импэкт» — 1:2. В составе хозяев отличился Аарон Лонг, у гостей – Закариа Диалло и Максимильяно Уррути.

MLS - Высшая лига футбола
09 мая 2019, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Файр
Чикаго
5 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
1:0 – Николич – 28, 2:0 – Николич – 41, 3:0 – Бронико – 78, 4:0 – Гайтан – 85, 5:0 – Франковский – 89
MLS - Высшая лига футбола
09 мая 2019, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
3 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1:0 – Зарде – 27, 2:0 – Игуаин – 53, 3:0 – Хименес – 66, 3:1 – Стирс – 87
MLS - Высшая лига футбола
09 мая 2019, четверг. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
2 : 0
Торонто
Торонто
1:0 – Вильяльба – 17, 2:0 – Gressel – 67
MLS - Высшая лига футбола
09 мая 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1 : 2
Монреаль Импэкт
Монреаль
1:0 – Лонг – 36, 1:1 – Диалло – 64, 1:2 – Уррути – 79 (пен)
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