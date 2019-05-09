Эмери: результат первого матча ничего не поменял, шансы с «Валенсией» — 50 на 50

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги Европы с «Валенсией». В первой игре английская команда победила дома со счётом 3:1.



«Мотивация у нас такая же, как и перед первым матчем. Шансы по-прежнему 50 на 50, и результат первого матча ничего для меня в этом отношении не поменял. Нас ждет очень тяжелый матч. «Арсенал» будет думать о победе. Чтобы победить, надо забивать. Нам противостоит хорошо организованная команда с надёжной защитой, однако ей необходимо забивать. В атаке у «Валенсии» есть игроки очень высокого уровня.

У соперника есть игроки, которые с большой вероятностью могут забить. Наша идея в том, чтобы надежно сыграть в обороне и воспользоваться своими шансами у чужих ворот. Но главное — это как мы будем выглядеть на поле. 90 минут могут получиться очень долгими, и мы должны выглядеть солидно и провести качественный матч. Мы должны выйти на поле амбициозными, психологически устойчивыми и предельно мотивированными.

Я хочу получить от матча удовольствие. Любой тренер и любой игрок хочет быть участником таких матчей. Лично я хочу получить от матча удовольствие и собираюсь сказать то же самое игрокам. Мы должны быть сосредоточенными и постоянно помнить, что играем для своих болельщиков», – цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.