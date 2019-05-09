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Чех: с уважением относимся к «Валенсии», не собираемся витать в облаках

Чех: с уважением относимся к «Валенсии», не собираемся витать в облаках
Футбол / Лига Европы

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от сегодняшнего ответного полуфинала Лиги Европы с «Валенсией». В первой игре английская команда победила дома со счётом 3:1.

«Мы обеспечили себе фору в два мяча. Это преимущество, но не решающее. Мы с уважением относимся к «Валенсии». В первом матче против «Валенсии» мы верно отнеслись даже к мелочам. Мы не собираемся витать в облаках, потому что этот матч будет по-настоящему непростым

Перестановки в составе? Секрет в усердных тренировках. Ты готовишься всю неделю. Если ты тренировался достойно, то будешь готовым. С моим опытом я готов к любому матчу», – цитирует пресс-служба УЕФА Чеха.

Игру «Валенсия» – «Арсенал» обслужит бригада голландских судей во главе с Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Марио Дикс и Хессел Стеегстра.

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