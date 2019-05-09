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Фердинанд: то, что произошло в игре «Аякс» — «Тоттенхэм», лишает дара речи

Фердинанд: то, что произошло в игре «Аякс» — «Тоттенхэм», лишает дара речи
Футбол / Лига чемпионов

Бывший защитник сборной Англии Рио Ферндинанд, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на британском телевидении, поделился мыслями об исходе ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

После победы в первом матче со счётом 1:0 амстердамцы сумели в первом тайме улучшить своё положение, поразив ворота «шпор» ещё дважды. Однако после перерыва лондонцы перевернули ход игры, отличившись трижды. Решающий гол был забит на 6-й компенсированной минуте.

«Лукас Моура… Каждый его гол в ворота «Аякса» был настоящим красавцем. То, что произошло сегодня, практически лишает дара речи. Две английские команды показали два таких выступления. Для этого нужно сердце, страсть и старание», — приводит слова Фердинанда Reuters.

В финале Лиги чемпионов встретятся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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