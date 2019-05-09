П. Клюйверт — о поражениях «Барселоны» и «Аякса»: два опустошающих вечера

Бывший футболист «Аякса» и «Барселоны» Патрик Клюйверт в своём «твиттере» поделился эмоциями от вылета амстердамцев и каталонцев из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.



«Два опустошающих вечера. Поражения «Барселоны» и «Аякса» – двух команд, находящихся в моём сердце. Хочу поблагодарить всех игроков обоих клубов за их фантастические командные выступления и персональный вклад в игру, особенно молодых парней из «Аякса».



Поздравляю «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» с выходом в финал Лиги чемпионов», — говорится в сообщении Клюйверта.



«Ливерпуль» после поражения от «Барселоны» со счётом 3:0 в первом матче сумел совершить камбэк и в ответной встрече победил сине-гранатовых – 4:0. В свою очередь «Тоттенхэм», проиграв дома «Аяксу» со счётом 0:1 и уступая после перерыва в ответном матче со счётом 0:2, перевернул ход игры и выиграл – 3:2.



«Никогда не сдавайся». Эта Лига чемпионов – шанс изменить жизнь Бизнес-тренеры, пропагандисты и философы ничтожны в сравнении с футболом.