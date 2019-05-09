Мусульманские игроки «Аякса» ждали 24-й минуты с «Тоттенхэмом», чтобы поесть

Полузащитники «Аякса» Нуссайр Мазрауи и Хаким Зиеш во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» ждали 24-ю минуту игры, чтобы подкрепиться прямо на поле. Марокканские футболисты голландской команды соблюдают Рамадан. Во время священного месяца Рамадан большинство мусульман воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Фото доступно в «твиттере» журналиста Beinsports Матта Спиро.

Встреча проходила в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживала игру бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Итоговый счёт встречи — 2:3.

Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса». Таким образом, по сумме двух матчей лондонцы вышли в финал турнира.