Imagine Dragons выступят перед финалом Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Группа Imagine Dragons, лауреаты Grammy и лидеры по прослушиваниям в Spotify за 2018 год, выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде.



«Мы польщены, что сыграем на церемонии открытия финала Лиги чемпионов для самых страстных болельщиков в мире. В Мадриде будет потрясающее шоу», — сказал лидер группы Дэн Рейнольдс.



Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».



На пути к финалу Лиги чемпионов «Тоттенхэм» победил дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0), «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4) и «Аякс» (0:1 и 3:2). В свою очередь «Ливерпуль» оказался сильнее «Баварии» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселоны» (0:3 и 4:0).



«Никогда не сдавайся». Эта Лига чемпионов – шанс изменить жизнь Бизнес-тренеры, пропагандисты и философы ничтожны в сравнении с футболом.