Главный тренер «Айнтрахта»: отдадим все силы и даже больше, чтобы попасть в Баку

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер поделился ожиданиями от предстоящего ответного полуфинала Лиги Европы с «Челси». Встреча состоится сегодня, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью — 1:1.



«В эти 90 минут мы отдадим все силы и даже больше, чтобы попасть в Баку. Когда заходишь так далеко, хочешь сыграть в финале. Мы хотели бы провести здесь фантастический матч. Игрокам не нужна дополнительная мотивация. Когда ты выходишь на газон «Стэмфорд Бридж», мотивация зашкаливает. Мы с нетерпением ждем этого матча и одновременно хотим получить удовольствие», – цитирует Хюттера официальный сайт УЕФА.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».