Представитель Тиля прокомментировала новость об интересе «Спартака» и «Зенита»

Полина Лельчук, партнёр на территории России голландского агентства, которое ведёт дела полузащитника и капитана «АЗ Алкмар» Гуса Тиля, прокомментировала информацию об интересе у футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».



«Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита». Но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах. Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать», — сказала Лельчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тиль выступает в составе основной команды «АЗ Алкмар» с 2016 года. В нынешнем сезоне голландский полузащитник принял участие в 32 матчах и забил 11 голов.