Президент ПФЛ рассказал, почему сокращается количество клубов

Президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал об итогах работы за последние шесть лет, когда была воссоздана Профессиональная футбольная лига.

«Я давно работаю в Лиге, ещё с той поры, когда ПФЛ объединяла все профессиональные дивизионы. Начиная с 2013-го Лига включает только клубы второго дивизиона, здесь больше всего проблем. Это стык любительского, массового, детско-юношеского, молодёжного и профессионального футбола. Финансирование клубов ПФЛ оставляет желать лучшего. К сожалению, происходит сокращение клубов. Но это связано с возможностями региона и бизнеса, который там находится. Конечно, первоочередное – желание людей развивать футбол. Ещё бы отметил, что в некоторых регионах снизилась активность футбольной общественности в плане понимания развития футбола. Если создан клуб, то должна быть спортивная школа, молодёжная команда. «Ленинградец», думаю, идёт правильным путём.



Из плюсов. За счёт людей в регионах, профессиональных отношений систему лиг мы смогли сохранить. Это позволяет поддерживать организованный, профессиональный футбол в России. Со своей стороны, администрации и совета Лиги задачи, определённые стратегией развития футбола, мы стараемся реализовывать, и даже начали это делать раньше, чем было закреплено в этом документе», — цитирует Соколова пресс-служба «Ленинградца».