Сусаета объявил об уходе из «Атлетика». Он провёл в структуре клуба 22 года

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.



«Не знаю, где я буду в следующем сезоне, но я буду продолжать играть в футбол. Я всегда мечтал провести всю карьеру в «Атлетике», но определённые обстоятельства сделали это невозможным. Я не из тех, кто любит громкие заголовки в прессе, и слухи вокруг продления моего контракта сильно задели меня. Хочу поблагодарить болельщиков и всех тренеров», — приводится заявление Сусаеты на сайте «Атлетика».



Сусаета является воспитанником «Атлетика», в системе которого находится с 1997 года. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 21 матче испанской Примеры, в котором отметился 1 голом и 2 результативными передачами.



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