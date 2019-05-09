Российский футбольный союз поздравил россиян с Днём Победы

Российский футбольный союз поздравил россиян с праздником — Днём Победы. 9 мая — День победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Российский футбольный союз от всей души поздравляет россиян с выдающимся праздником — Днём Победы. Желаем здоровья, благополучия, мирного неба над головой! Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, кто защитил нашу страну, дал возможность мирно жить! С праздником!» — говорится в официальном «твиттере» РФС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года День Победы отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.