Гамейро: «Валенсия» должна последовать примеру «Ливерпуля»

Нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро поделился мыслями о предстоящем ответном матче полуфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Первая встреча завершилась победой «канониров» со счётом 3:1.



«Конечно, было бы лучше, если бы счёт в первом матче остался 2:1. В то же время наш гостевой гол может сыграть важную роль в этом противостоянии. Так или иначе нам не нужно зацикливаться на этом. Мы должны последовать примеру «Ливерпуля», — приводит слова Гамейро L’Equipe.



«Ливерпуль» 7 мая совершил камбэк, победив «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0 после гостевого поражения – 0:3. В финале турнира красные встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».



Матч «Валенсия» – «Арсенал» состоится сегодня, 9 мая, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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