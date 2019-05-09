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«Интер» близок к договорённости с Конте

«Интер» близок к договорённости с Конте
Футбол / Италия

Миланский «Интер» может сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона.

По информации Sky Sports, нерадзурри в настоящий момент близки к достижению договорённости с бывшим наставником «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте, который сейчас пребывает без работы.

Отмечается, что нынешний главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти покинет свой пост только в том случае, если клуб договорится с Конте. При этом нерадзурри объявят о сделке не раньше 30 июня.

Ранее сообщалось, что в услугах Конте также заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Рома». Последним клубом итальянца был «Челси», который он покинул после окончания сезона-2017/18. За два года Антонио привёл синих к победе в чемпионате и Кубке Англии.

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