Парехо: Эмери делает невероятные вещи

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо рассказал о наставнике «Арсенала» Энаи Эмери, с которым он работал в стане испанского клуба. Сегодня, 9 мая, «Валенсия» и «Арсенал» сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Месталья». В первой игре победили англичане со счётом 3:1.

«Унаи — очень хороший тренер, который делает невероятные вещи. Это замечательно. Говорят, что каждый тренер индивидуален и он перфекционист. С Эмери всегда много работы, часто бывают просмотры видео, разговоры. Правда, игроки могут устать от этого, это немного тяжело», — цитирует Парехо The Guardian.

Игру «Валенсия» – «Арсенал» обслужит бригада голландских судей во главе с Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Марио Дикс и Хессел Стеегстра.