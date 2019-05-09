Моуринью: «Аякс» играл с «Тоттенхэмом» так, будто это матч с «Витессом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями об игре «Аякса» в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), по итогам которой команда покинула турнир.



«Аякс» играл так, будто это чемпионат Нидерландов и матч со, скажем, «Витессом». Или словно это групповой этап. Они заслуживают похвалы и восхищения за свою философию и игровой стиль. Но футбол – это спортивная битва, и в особенных матчах нужна стратегия. Порой ради победы необходимо отойти от своей философии или даже пойти против неё.



«Аяксу» следовало лучше скрывать свои слабые стороны во втором тайме. Все знают их. Когда ты ведёшь в счёте, важно сохранять баланс. Он начинается с позиционной защиты. Определённое количество игроков должно оставаться за линией мяча. Но «Аякс» придерживался своей философии. «Тоттенхэм» кое-что поменял и начал играть вертикальными передачами. Им повезло, и футбольные боги были на их стороне. Но они приложили усилия, чтобы это произошло», цитирует Моуринью De Telegraaf со ссылкой на beIN Sports.

Почеттино вновь перевернул игру. «Аякс» допустил классическую ошибку Аргентинский тренер переиграл тен Хага во втором тайме.