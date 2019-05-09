Будущее Аллегри в «Ювентусе» решится в ближайшие два дня

Будущее главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в клубе будет определено в ближайшее время.



Как сообщает ANSA, итальянский специалист в ближайшее время обсудит свои перспективы с президентом бьянконери Андреа Аньелли. Встреча пройдёт либо сегодня, 9 мая, либо завтра, 10 мая.



Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой Аллегри покинет «Ювентус» по окончании сезона и возглавит «Пари Сен-Жермен».



Аллегри тренирует «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством бьянконери завоевали 11 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. Также команда дважды добиралась до финала Лиги чемпионов, однако в обоих случаях оказывалась сильнее испанского гранда – «Барселоны» в 2015 году и «Реала» в 2017-м.

СМИ: Аллегри покинет «Ювентус»