Лахиялов: видите ли, Кокорин стулом ударил чиновника. Таких случаев тысячи!

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов, ныне президент клуба ПФЛ «Легион Динамо», считает, что Пресненский суд Москвы несправедливо приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам.



«Я как бывший спортсмен и нынешний руководитель футбольного клуба хочу сказать вот что. Знаете, почему футболисты, тренеры, руководство иногда начинают активно выражать своё недовольство судейством на поле и высказывать претензии? Потому что арбитры могут в одинаковых ситуациях принимать разные решения, и тогда получаются двойные стандарты. То же самое – и в случае Кокорина с Мамаевым. Устроили шоу, пацанам судьбы губят. Хотя в России происходят сотни, тысячи подобных случаев!



Для сравнения: недавно в Подмосковье трое сотрудников правоохранительных органов насмерть забили взрослого человека. Суд выносит по ним решение: отпустить под домашний арест. А здесь стулом, видите ли, ударили чиновника в ходе конфликта! После этого устроили шоу на семь месяцев и ещё дали реальный срок ребятам. Иногда чиновники, политики, депутаты, бюрократы своим поведением сами могут вызывать желание дать им стулом.



Я считаю, суд принял несправедливое решение в отношении Кокорина и Мамаева. Да, какое-то наказание требовалось. Но, по-моему, это дело должно было быть рассмотрено за полмесяца. И максимум, который им светил, – уловный срок. Такое моё мнение», — цитирует Лахиялова «Евро-футбол».

Кадыров выступил с заявлением после приговора Кокорину и Мамаеву