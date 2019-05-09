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«Динамо» разгромило «Ростов» и обошло «Спартак» в таблице молодёжного первенства

«Динамо» разгромило «Ростов» и обошло «Спартак» в таблице молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В 28-м туре молодёжного первенства «Динамо» принимало «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Бело-голубые вышли вперёд на 28-й минуте встречи усилиями защтника Кирилла Глущенкова. На 35-й минуте «Динамо» удвоило своё преимущество благодаря точному удару полузащитника Виктора Демьянова. Точку в матче поставил хавбек хозяев Андрей Мазурин, отличившийся на 89-й минуте.

«Динамо» набрало 54 очка и поднялось на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, обойдя «Спартак». В активе красно-белых столько же очков, однако они уступают соперникам по дополнительным показателям, имея игру в запасе. «Ростов» (36) располагается на девятой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 28-й тур
09 мая 2019, четверг. 12:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
3 : 0
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 – Глущенков – 28, 2:0 – Демьянов – 35, 3:0 – Мазурин – 89
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