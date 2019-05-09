Кейн не играл с «Аяксом» из-за травмы лодыжки, после матча он устроил мегазабег

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн бурно отпраздновал победу команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и её выход в финал турнира.



После победы в первом матче со счётом 1:0 амстердамцы сумели в первом тайме улучшить своё положение, поразив ворота «шпор» ещё дважды. Однако после перерыва лондонцы перевернули ход игры, отличившись трижды. Хет-трик на свой счёт записал полузащитник Лукас Моура, а решающий гол был забит на 6-й компенсированной минуте.



После финального свистка 25-летний англичанин, пропускавший игру из-за травмы лодыжки, полученной в первой четвертьфинальной встрече с «Манчестер Сити» (1:0) в начале апреля, выбежал на поле и устроил забег, попутно поздравляя партнёров с успехом.

Видео доступно в «твиттере» BT Sport.