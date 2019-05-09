Фанат, показавший Месси два пальца, не будет арестован полицией

После полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной» (4:0) один из болельщиков мерсисайдской команды смог прорваться на поле. Пробегая мимо форварда каталонского клуба Лионеля Месси, он показал два пальца и побежал дальше.

Видео доступно в «твиттере» Transalpino.

Как сообщает Liverpool Echo, полиция Мерсисайда уже подтвердила, что ареста не было и болельщик не столкнётся с каким-то санкциями в дальнейшем. Официальные представители «Ливерпуля» никак не прокомментировали данный инцидент.

В первом матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.