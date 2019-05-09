Моура — 10-й игрок в истории, получивший 10 баллов от L'Equipe

Французское издание L’Equipe оценило выступление полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Лукаса Моуры в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).



Бразилец отметился хет-триком, а решающий мяч, который вывел его команду в финал турнира, забил на 6-й компенсированной минуте. Издание выставило Моуре за выступление 10 баллов.



Ранее подобной оценики удостаивались лишь девять футболистов. Среди них Душан Тадич («Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария», на тот момент выступал за дортмундскую «Боруссию»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Олег Саленко (сборная России) и другие.



«Тоттенхэм», совершив камбэк в игре с «Аяксом», вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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