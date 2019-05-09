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Чех: Абрамович был недоволен моим решением уйти из «Челси»

Чех: Абрамович был недоволен моим решением уйти из «Челси»
Футбол / Англия

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился воспоминаниями о том, как сообщил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу о своём решении покинуть клуб. Напомним, что чешский футболист выступал за лондонскую команду с 2004 по 2015 год. Становился с лондонским клубом четыре раза чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, четырежды выигрывал Кубок страны.

«Мы с Абрамовичем встретились у него дома. Я рассказал, почему принял такое решение. Я нервничал, потому что хотел этого, а иного выбора у меня не было. Он был недоволен, но знал, что я много сделал для клуба. Он принял решение, сказав: «Хорошо, ты можешь уйти», – цитирует Чеха Daily Mail.

Ранее в СМИ сообщалось, что синие хотят предложить 36-летнему футболисту должность тренера или посла в структуре клуба.

Чех может стать тренером или послом «Челси»
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