Зиеш: виню себя в проигрыше «Тоттенхэму», я должен был забивать больше

Полузащитник «Аякса» Хахим Зиеш признался, что считает себя виновным в вылете команды из Лиги чемпионов по итогам ответного полуфинального матча с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).



На 35-й минуте марокканец удвоил преимущество амстердамцев, сделав счёт 2:0, однако в ходе встречи ему несколько раз не удалось поразить ворота соперников. «Шпоры» во втором тайме сумели переломить ход матча, забив три мяча, последний из которых – на 6-й компенсированной минуте.



«Я определённо должен был забивать больше, чем один гол. В одном из эпизодов мяч попал в штангу, но у меня были ещё моменты. Я виню себя. Это поражение – сильный удар. Мы играли не лучшим образом, но боролись. Больно от позднего третьего гола «Тоттенхэма», — приводит слова Зиеша De Telegraaf.

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